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В ближайшие три дня осадков в Москве не прогнозируют

Общество

Температура воздуха пойдет на повышение

Москва, 9 августа 2018, 07:37 — REGNUM  Сегодня, 9 августа, в Москве ожидается переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. По данным Гидрометцентра, не будет также и усиления ветра.

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Воздух в дневные часы прогреется до 23−25 градусов. Уже с сегодняшнего дня температура воздуха пойдёт на повышение. К 11 августа столбики термометров поднимутся до 29 градусов тепла. А с воскресенья, 12 августа, в регион снова вернётся дождливая погода и вновь станет прохладнее.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в Москве и Московской области ожидается так называемая «температурная пила». Резкие перепады температур будут наблюдаться с 6 августа по 12 августа.

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