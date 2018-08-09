В ближайшие три дня осадков в Москве не прогнозируют

Москва, , 07:37 — REGNUM Сегодня, 9 августа, в Москве ожидается переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. По данным Гидрометцентра, не будет также и усиления ветра.

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Воздух в дневные часы прогреется до 23−25 градусов. Уже с сегодняшнего дня температура воздуха пойдёт на повышение. К 11 августа столбики термометров поднимутся до 29 градусов тепла. А с воскресенья, 12 августа, в регион снова вернётся дождливая погода и вновь станет прохладнее.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в Москве и Московской области ожидается так называемая «температурная пила». Резкие перепады температур будут наблюдаться с 6 августа по 12 августа.

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