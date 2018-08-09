Власти Китая выделили $36,6 млн на борьбу с паводком в двух регионах страны

Пекин, , 07:35 — REGNUM Центральное правительство Китая выделило 250 млн юаней (около $36,6 млн) на ликвидацию последствий наводнения в провинции Сычуань и автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

В общей сложности 200 млн юаней было выделено для провинции Сычуань на юго-западе Китая, которая уже получила 100 млн юаней помощи в июле, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Китая. Еще 50 млн юаней направлены во Внутреннюю Монголию на севере Поднебесной.

Деньги, выделенные министерством чрезвычайных ситуаций и министерством коммерции, будут использованы на переселение людей из затопленных районов, реконструкцию разрушенных домов и предоставление финансовой и гуманитарной помощи пострадавшим от разгула стихии.

Напомним, что на 27 июля 2018 года около 761 тыс. человек, проживающих во Внутренней Монголии, пострадали от наводнений и паводков. 12 человек стали жертвами стихии, еще двое по-прежнему числятся пропавшими без вести. Прямой экономический ущерб добрался до отметки 5,3 млрд юаней. На 12 июля 2018 года 932 тыс. жителей провинции Сычуань пострадали от наводнений, а прямой экономический ущерб достиг 2,4 млрд юаней.

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