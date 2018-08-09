Из Владивостока вышел учебный корабль Балтфлота «Перекоп»

Владивосток, , 07:35 — REGNUM В своё первое плавание из порта Владивосток вышел учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», передаёт 9 августа телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что на борту корабля, направляющегося Северным морским путём в порт приписки — Кронштадт в море выйдет более двух сотен курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. Макарова и учащихся Владивостокского филиала Нахимовского военного училища.

«В период плавания, если возникнет такая необходимость, для ледовой проводки корабля будут предоставлены ледокольные суда», — добавили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа из базы в городе Североморск вышел в поход отряд боевых кораблей и судов обеспечения. Отряд взял курс в восточные районы Арктики, где российские военные моряки будут обеспечивать безопасность судоходства.

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