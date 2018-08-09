Треть капитально ремонтируемых на Урале домов — в Свердловской области

Екатеринбург, , 07:23 — REGNUM В Свердловской области за 2018 год предстоит капитально отремонтировать 1470 многоквартирных домов. Это треть от всего объёма в Уральском федеральном округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Общий объём расходов составляет 7,7 млрд рублей, уточнили в областном министерстве энергетики и ЖКХ.

Отметим, к настоящему времени работы уже подходят к концу. В первую очередь, напомним, областные власти уделяют внимание скорейшему ремонту отопительных систем. Их необходимо привести в порядок уже к 1 сентября. Из 933 домов, где шли такие работы, в 592-х на 1 августа работы были не закончены. Но их готовность находится на отметке 80−95%, то есть имеются шансы на то, что эту задачу подрядчики выполнят.

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