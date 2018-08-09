Бывший губернатор китайской провинции Аньхой задержан за коррупцию

Гуйян, Китай, , 07:21 — REGNUM Бывший вице-председатель Комиссии по образованию, науке, культуры и общественному здоровью при Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП) Китай 12-го созыва Ван Саньюнь был задержан по подозрению во взяточничестве, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая, передает 8 августа агентство Синьхуа.

Ван также являлся заместителем секретаря Компартии Китая по провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, губернатором провинции Аньхой на востоке Китая, а также секретарем комитета Компартии Китая по провинции Ганьсу на северо-западе страны. Его обвиняют в использовании должностного положения с целью получения личной выгоды, выражаемой в огромных суммах денег и собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-мэр города Тяньцзинь в Китае был привлечен к ответсвенности за чрезмерную «любовь к гольфу» и нарушение норм бережливости, озвученных на 12-м съезде Компартии Китая в 2012 году.

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