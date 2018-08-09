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«Люди мёрзнуть не должны!»: На Урале торопят с капремонтом жилья

Общество

К 1 сентября необходимо закончить замену отопительных систем

Екатеринбург, 9 августа 2018, 07:15 — REGNUM  В Свердловской области до 1 сентября предстоит закончить ремонт систем теплоснабжения в тех жилых домах, которые ремонтируются по программе капитального ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном министерстве энергетики и ЖКХ.

Такую задачу министр Николай Смирнов озвучил главе областного фонда капитального ремонта Станиславу Суханову. Это позволит в срок запустить в этих домах отопление. Особое внимание министр уделил вопросам недопуска специалистов к общедомовому имуществу. По его словам, ситуация, когда из-за безответственности одного или нескольких собственников мёрзнут целые дома, недопустима.

Отметим, обычно отопительный сезон начинается на Урале в середине сентября. По информации департамента информполитики Свердловской области, всего отопительные системы в 2018 году меняют в 933 домах. Из них в 592 к 1 августа работы уже завершены. В остальных пока продолжаются.

Читайте развитие сюжета: Треть капитально ремонтируемых на Урале домов — в Свердловской области

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Отопительный сезон
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