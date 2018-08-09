Четверг, 9 Августа 2018 года
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Полиция Салоник об «атаке» на журналистов: «Такой информации не поступало»

Общество

Ранее ряд СМИ сообщил, что 8 августа во время футбольного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2018/19 между командами «ПАОК» и «Спартак» произошел инцидент

Полиция Салоник об «атаке» на журналистов: «Такой информации не поступало»
DTRocks
Греческие полицейские

Салоники, Греция, 9 августа 2018, 07:12 — REGNUM  Информация об инциденте с участием фанатов греческого футбольного клуба «ПАОК» и российских сотрудников СМИ в полицию Салоник не поступала. Об этом ТАСС заявил представитель пресс-службы полиции северной греческой столицы.

«Такой информации (о нападении на журналистов) не поступало», — сказал полицейский.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 8 августа во время футбольного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2018/19 между командами «ПАОК» и «Спартак» произошел инцидент: около 15 фанатов «ПАОК» напали на российских журналистов.

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Нападения на журналистов
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