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У Кемерово своя тайна и своя атмосфера: фоторепортаж

Общество

Один день из жизни Кемерово

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У Кемерово своя тайна и своя атмосфера: фоторепортаж
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Развалины ТЦ «Зимняя вишня»

Кемерово, 9 августа 2018, 13:14 — REGNUM  Кемерово до марта 2018 года был городом, который ассоциировался у многих с угольной промышленностью и шахтёрами. И это справедливо — кузбасская доля в поставке угля России на мировой рынок составляет почти 90%.

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Кузбасс
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Кузбасс

Но 25 марта произошёл пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Тогда же из сводок новостей о Кузбассе узнали не только в России, но и мире. Сегодня упоминания о Кемерово тесно связаны с расследованием гибели людей в той страшной трагедии. Где бы не проходили проверки пожарной безопасности, всюду вспоминают «Зимнюю вишню».

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Развалины ТЦ «Зимняя вишня»
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Развалины ТЦ «Зимняя вишня»

Для большинства людей, которые знают о пожаре в ТРЦ Кемерово, жизнь населения этого города, как и региона, разделилась на «до» и «после». А для самих кузбассовцев?

Корреспондент ИА REGNUM прогулялся по центру Кемерово в выходной день.

Проспект Ленина. Именно здесь пока ещё стоит здание ТРЦ «Зимняя вишня». В настоящее время его сносят. Рядом, за забором, находится народный мемориал. Один из жителей дома, расположенного неподалёку, рассказал, что игрушек осталось очень мало.

«Убрали. Их было огромное количество. После пожара игрушки сюда, к сгоревшему зданию, люди несли и несли. Приезжали отовсюду. Целые горы мягких игрушек для погибших детей», — вспомнил мужчина.

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Мемориал жертвам трагедии
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Мемориал жертвам трагедии

Прохожие, заметив корреспондента ИА REGNUM с фотоаппаратом возле «Зимней вишни», разговаривая между собой, отмечают: «Уж скорее бы снесли, а то сердце щемит каждый раз, когда проходишь мимо».

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За забором здание ТЦ «Зимняя вишня»
Анна Алябьева © ИА REGNUM
За забором здание ТЦ «Зимняя вишня»

Они помнят всё. И до сих пор переживают эту трагедию. Кажется, что даже если во всём мире забудут тот страшный мартовский день, кемеровчане всё равно будут хранить где-то в сердце эту «тайну».

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Кемерово
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Кемерово

Тем временем, жизнь в городе продолжается. И если уйти с проспекта Ленина, то кажется, что и не было никакого пожара. Город тих и спокоен. Есть в нём свои особенные краски. Кажется, что солнце запуталась в его домах.

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Мемориал в Кемерово
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Мемориал в Кемерово
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Уличный музыкант
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Уличный музыкант

В Кемерово довольно много различных памятников и мемориалов.

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Кузбасс
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Кузбасс
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Памятник лисе и цапле
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Памятник лисе и цапле
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Памятник бездомному псу
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Памятник бездомному псу
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Кузбасс
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Кузбасс

И какая-то своя атмосфера.

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Кузбасс
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Кузбасс
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«Слава героям-кузбассовцам»
Анна Алябьева © ИА REGNUM
«Слава героям-кузбассовцам»
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Кузбасский мост
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Кузбасский мост

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Читайте ранее в этом сюжете: Что осталось от «Зимней вишни» и что останется после неё: фоторепортаж

regnum author Анна Алябьева
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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