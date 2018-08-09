У Кемерово своя тайна и своя атмосфера: фоторепортаж

Кемерово, , 13:14 — REGNUM Кемерово до марта 2018 года был городом, который ассоциировался у многих с угольной промышленностью и шахтёрами. И это справедливо — кузбасская доля в поставке угля России на мировой рынок составляет почти 90%.

Но 25 марта произошёл пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Тогда же из сводок новостей о Кузбассе узнали не только в России, но и мире. Сегодня упоминания о Кемерово тесно связаны с расследованием гибели людей в той страшной трагедии. Где бы не проходили проверки пожарной безопасности, всюду вспоминают «Зимнюю вишню».

Для большинства людей, которые знают о пожаре в ТРЦ Кемерово, жизнь населения этого города, как и региона, разделилась на «до» и «после». А для самих кузбассовцев?

Корреспондент ИА REGNUM прогулялся по центру Кемерово в выходной день.

Проспект Ленина. Именно здесь пока ещё стоит здание ТРЦ «Зимняя вишня». В настоящее время его сносят. Рядом, за забором, находится народный мемориал. Один из жителей дома, расположенного неподалёку, рассказал, что игрушек осталось очень мало.

«Убрали. Их было огромное количество. После пожара игрушки сюда, к сгоревшему зданию, люди несли и несли. Приезжали отовсюду. Целые горы мягких игрушек для погибших детей», — вспомнил мужчина.

Прохожие, заметив корреспондента ИА REGNUM с фотоаппаратом возле «Зимней вишни», разговаривая между собой, отмечают: «Уж скорее бы снесли, а то сердце щемит каждый раз, когда проходишь мимо».

Они помнят всё. И до сих пор переживают эту трагедию. Кажется, что даже если во всём мире забудут тот страшный мартовский день, кемеровчане всё равно будут хранить где-то в сердце эту «тайну».

Тем временем, жизнь в городе продолжается. И если уйти с проспекта Ленина, то кажется, что и не было никакого пожара. Город тих и спокоен. Есть в нём свои особенные краски. Кажется, что солнце запуталась в его домах.

В Кемерово довольно много различных памятников и мемориалов.

И какая-то своя атмосфера.

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