Не уеду жить в Лондон: акционистку из Pussy Riot не выпускают из России

Москва, , 01:53 — REGNUM Запрет на выезд из России действует для акционистки из группы Pussy Riot Марии Алехиной, передает РБК.

Комментируя информацию о невозможности пересечь границу, сообщенную сотрудниками погранслужбы ФСБ в Домодедово, Алехина сказала:

«Подана апелляция, и она еще не прошла. Мне даже бумагу дали. Там написано, что это приставы».

Акционистка предполагает, что причина ее удержания в пределах российских границ — необходимость участвовать в общественных работах. А штраф в 400 тысяч рублей — не причина, поскольку соответствующее решение суда пока не вступило в силу.

Валентина Дехтяренко, представитель правозащиты «Открытой России», уточнила, Алехина не смогла пройти пограничный контроль при вылете в Лондон:

«У Марии проверяли документы, при этом пришел сотрудник, представился как офицер ФСБ и сказал ей, что вылет ей запрещен».

Напомним, очередной акцией, в которой участвовала Алехина, стало размещение баннера у здания ФСИН в Москве 7 августа. На плакате было написано: «ФСИН = ГУЛАГ». Это не первая скандальная акция с участием Pussy Riot у зданий российских органов власти.

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