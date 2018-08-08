Экс-министр: Мы можем потерять леса, как минимум в Карпатах

Киев, , 23:23 — REGNUM Процесс усыхания украинских лесов может обернуться крупной экологической катастрофой, если срочно не начать принимать меры, заявил бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Сергей Курыкин 8 августа в интервью изданию «Апостроф».

На сегодняшний день площадь усыхания леса составляет около 400 тыс. гектаров.

Причиной усыхания стала вырубка, поскольку из-за неё опустился уровень подземных вод, считает бывший министр.

«Я не люблю пугать людей, но в данном случае, принимая во внимание весь комплекс обстоятельств, наша территория может реально превратиться в пустыню», — заявил Курыкин.

Он также отметил, что единственным решением этой проблемы является масштабная программа по высаживанию деревьев на территориях, где вырублен лес.

Напомним, на Украине начали борьбу с контрабандой древесины. По данным надзорных органов, за последний месяц удалось втрое сократить вывоз топливного дерева.

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