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На Украине втрое сократился объем экспорта топливной древесины

Общество

В государственной фискальной службе рассказали об успехах в борьбе с контрабандой леса

Киев, 8 августа 2018, 22:36 — REGNUM  Борьба с незаконным экспортом пиломатериалов, привела к трехкратному сокращению вывоза топливной древесины, сообщил директор департамента организации противодействию таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Василий Поезд 8 августа на сайте государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

По словам чиновника, среднесуточный объем экспорта топливной древесины в июле 2018 года снизился вдвое, по сравнению с июнем и составил 1,5 тыс. тонн, а с 23 июля по 6 августа среднесуточный показатель составил 0,8 тыс. тонн или в три раза меньше по сравнению с июнем.

«Такой резкий спад свидетельствует о перекрытии каналов нелегального экспорта древесины и об эффективной работе ГФС в этом направлении», — отметил Поезд.

Напомним, по данным британской организации Earthsight, 40% леса, экспортирующегося из Украины, вывозится незаконно, а Украина экспортирует на 75% больше пиломатериалов, чем официально производит.

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Контрабанда и борьба с ней
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