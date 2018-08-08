Глава МВД Таджикистана написал пьесу о завербованном ИГ* таджикистанце

Душанбе, , 21:42 — REGNUM На будущей неделе, 13 августа, состоится премьера спектакля, поставленного режиссером Курбоном Собиром по пьесе «Сердце матери», написанной министром внутренних дел Таджикистана Рамазоном Рахимзода. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает «Радио Озоди».

Пьеса повествует о судьбе студента Хуршеда, который отправился в Сирию, чтобы вступить в группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покинув своих родных.

По сценарию главная героиня — мать Хуршеда — отправляется за своим сыном на Ближний Восток, где, сумев отыскать его, погибает от его же рук. Когда сын понимает, что натворил, исправить что-то оказывается уже невозможным. Спектакль начинается с притчи о том, как юноша в доказательство своей любви к девушке вырывает сердце своей матери и преподносит его возлюбленной.

«Я сыграла на сцене роли свыше 60 матерей. Но меня поразил драматизм этой постановки. Это апофеоз образа таджикской матери. Меня поразило, насколько таджикская мать приносит себя в жертву ради своего дитя», — говорит артистка Государственного академического драматического театра Марьям Исаева, которая в спектакле исполнит роль матери Хуршеда.

Отметим, что глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода известен своей любовью к искусству. Он пишет стихи под псевдонимом Нихони. За них министр неоднократно удостаивался государственных премий.

Кроме того, в честь празднования «Дня Президента Республики Таджикистан» министерство внутренних дел страны в 2016 году проводило конкурс на лучшее чтение стихов, посвящённых Лидеру нации (официальный титул Эмомали Рахмона). Также глава правоохранительного ведомства Рахимзода в апреле 2017 года распорядился, чтобы все сотрудники министерства в обязательном порядке регулярно ходили в театр.

«Принято решение, чтобы сотрудники милиции как минимум раз в месяц, в различные дни, посещали театр. Это относится ко всем отделам МВД на территории страны», — сообщил тогда пресс-секретарь МВД Умарджон Эмомали.

Читайте также: Сотрудников милиции в Таджикистане обязали ежемесячно ходить в театр