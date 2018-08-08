В Свердловской области началась четвёртая смена «Золотого сечения»

Екатеринбург, , 21:20 — REGNUM В Свердловской области стартовала четвертая смена фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» — «Промышленные вызовы Урала». Традиционно обучение пройдут 200 школьников, представляющих большинство муниципальных образований Свердловской области.

«Эта смена — проектная. Ребята собираются в проектные группы и под руководством представителей ведущих производственных предприятий разрабатывают и реализуют проекты, которые можно будет внедрять в реальный сектор экономики. Партнерами данной смены «Золотого сечения» являются компании, которые видят необходимость новых инфраструктурных индустриальных прорывов, понимают, как видение детей на развитие производства можно сегодня реализовать в реальном секторе экономике», — сказала директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.

Предприятия-заказчики проектов будут следить и помогать в их реализации ребятам в течение всего обучения.

«Так, на программу «Материаловедение» нам поставила задачу компания ВСМПО-Ависма. Дети будут выполнять 3D-модели из титановых порошков. У нас также интересный проект с компанией «Униматик» по «Машиностроению». Ребята работают на многокоординатных обрабатывающих станках с числовым программным управлением. Для них это новый интересный опыт, при этом они осознают, какие задачи перед ними стоят», — сказала директор фонда «Золотое сечение» Елена Короткова.

Для направления «Промышленная автоматизация» задачи поставила компания ЕВРАЗ НТМК. «Многие процессы на предприятии не автоматизированы и это очень тяжелый физический труд. В компании эту проблему актуализировали и поставили перед нами. Мы стараемся ее решить», — отметила Елена Короткова.

Планируется, что на заключительном мероприятии четверной смены — презентации проектов — директор фонда «Золотое сечение» Елена Короткова подведет итоги работы за год.

Напомним, Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена уральского образовательного центра «Золотое сечение».