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«Укрзализныця» заплатит более 1,5 млн рублей за ведение странички в соцсети

Общество

Ежемесячная поддержка страницы обойдется в 275 тыс. рублей

«Укрзализныця» заплатит более 1,5 млн рублей за ведение странички в соцсети
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Киев, 8 августа 2018, 21:40 — REGNUM  Компания «Укрзализныця» подписала договор с неким Романом Русановым, который будет вести официальную страницу компании в социальной сети Facebook, сказано 8 августа на сайте госзакупок ProZorro.

Контракт рассчитан на полгода, в общей сложности Русанов получит сумму, эквивалентную 1,7 млн рублей, из них 204 тыс. рублей разово, если количество подписчиков страницы превысит 78 тыс. человек.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил закрыть железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Если это решение будет принято, «Укрзализныця» понесет ещё большие убытки, поскольку поезда до Москвы являются на Украине наиболее прибыльными.

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