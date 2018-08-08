В Узбекистане близким родственникам разрешили забирать детей из детсада

Ташкент, , 21:05 — REGNUM Министерства дошкольного образования и здравоохранения Узбекистана совместным приказом внесли изменения в положение о порядке организации жизни и здоровья детей в детских садах, сообщает 8 августа издание Norma.uz.

Согласно совместному приказу, приводить и забирать детей из дошкольных образовательных учреждений могут не только родители, но и дедушки, бабушки, совершеннолетние братья и сестры, а также представители родителей, оформленные в установленном законом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Узбекистане было принято положение о порядке организации жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях. Согласно документу детей забирать и приводить в детские сады могли только родители и их законные представители.

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