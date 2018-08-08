В Казахстане произошла перестановка начальников антикоррупционной службы

Астана, , 20:38 — REGNUM В восьми регионах Казахстана произошла перестановка руководителей территориально департаментов антикоррупционной службы, сообщает 8 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на представителя агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Нурлана Жахина.

По его словам, кадровая ротация является обязательным условием подготовки руководителей. Она коснулась департаментов в Алма-Ате, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Джамбульской (Жамбылской), Кустанайской, Кызыл-Ординской Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2018 года в Казахстане 82 человека получили 12 млн тенге ($34,4 тыс.) за сообщение о факте коррупции. В 2017 году в республике было зафиксировано 2437 правонарушения в сфере коррупции.

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