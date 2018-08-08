Калужские работодатели идут под суд, чтобы не платить зарплату сотрудникам

Калуга, , 19:38 — REGNUM В Калужской области очередной директор предприятия осуждён за невыплату заработной платы работникам. Как сообщил 8 августа корреспонденту ИА REGNUM и.о. прокурора Боровского района Калужской области Сергей Цуцкий, мировой судья вынес приговор в отношении бывшего директора ООО «ИнтелПожСистем». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 УК РФ — «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности».

Судом установлено, что директор ООО «ИнтелПожСистем» с октября 2015 года по июль 2016 года в нарушение требований трудового законодательства не выплатил в полном объеме заработную плату двум работникам предприятия. Задолженность составила 980 тыс. рублей. В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением и полностью признал вину. В ходе предварительного расследования уголовного дела возместил потерпевшим задолженность по заработной плате в сумме 530 тыс. рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в невыплате зарплаты и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, долг предприятий Калужской области по зарплате к 1 августа 2018 года достиг 203 млн рублей. В списке должников — 44 предприятия, часть которых находятся в стадии банкротства. Зарплату ждут около 2,5 тыс. человек. В производстве регионального СК России в настоящее время находятся 13 уголовных дел, возбужденных по факту невыплаты зарплаты.