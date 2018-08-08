Самолету компании «ЮТэйр» присвоено звание героя России Суламбека Осканова

Магас, , 19:21 — REGNUM Авиалайнер компании «ЮТэйр» будет носить имя Героя России, уроженца Ингушетии Суламбека Осканова. Церемония присвоения имени воздушному судну Boeing 767 состоялась сегодня, 8 августа, в Ингушетии.

В ней приняли участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов. В своем торжественном слове глава компании отметил, что имя Суламбека Осканова войдет в историю отечественной и мировой гражданской и военной авиации наряду с такими героями, как Николай Гастелло и Михаил Девятаев.

Самолет с именем прославленного ингуша, национального героя республики Суламбека Осканова будет осуществлять регулярные авиарейсы из Магаса в Москву. Однако свой первый рейс он совершил в Саудовскую Аравию. Первыми пассажирами именного лайнера стали паломники, отправляющиеся в хадж.

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Суламбек Осканов — уроженец Ингушетии работал начальником Липецкого центра боевой подготовки и переучивания лётного состава Военно-воздушных сил. В 1992 году он погиб под Липецком при выполнении планового учебно-тренировочного полёта. Османов увел самолет МиГ-29 от жилых кварталов, а сам погиб.

Указом президента РФ от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга генерал-майору авиации Сулейману Осканову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.