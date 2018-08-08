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Документооборот нацкомпаний Казахстана имеет критическую уязвимость

Общество

Уязвимость позволяет получить доступ к переписке всех нацкомпаний, пользующихся системой

Документооборот нацкомпаний Казахстана имеет критическую уязвимость
Ноутбук

Астана, 8 августа 2018, 19:44 — REGNUM  В системе документооборота Documentolog, которую используют почти все национальные компании Казахстана, обнаружена критическая уязвимость перед киберугрозами, сообщает Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) 8 августа на своей странице в Facebook.

Специалисты ЦАРКА отмечают, что уязвимость позволяет получить доступ к переписке всех нацкомпаний, пользующихся системой. Documentolog, дает администраторам компании-разработчика полный доступ к документам заказчиков.

«Очень надеемся, что до утечки государственных секретов не дошло», — отметили специалисты ЦАРКА.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT направила в центр сетевой информации уведомление о принятии мер в отношении 288 интернет-ресурсов, на которых обнаружены взломы и вредоносные программы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане на 288 сайтах обнаружены взломы и вредоносные программы

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Кибербезопасность и киберпреступность
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