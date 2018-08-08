Бывшего вице-премьера Дагестана обвиняют в мошенничестве на 11 млн рублей

Махачкала, , 19:06 — REGNUM В Дагестане завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший заместитель председателя правительства республики Билал Омаров. Преступление, которое ему вменяют в вину, было совершено еще в 2013 году, когда он работал начальником федерального государственного бюджетного учреждения «Запкаспрыбвод».

Как установило следствие, он вместе с директором ООО «Стройтехнохолдинг» Нурмагомедом Кушиевым похитили у государства около 11 млн рублей. Билал Омаров и Кушиев заключили от имени своих предприятий договор аренды транспортных средств с экипажем, которые фактически госучреждению не передавались, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Тем не менее «Запкаспрыбвод» перечислил строительной компании по договору около девяти миллионов рублей. Еще два миллиона рублей были похищены позже по поддельным актам приема-передачи горюче-смазочных материалов. В зависимости от роли каждого из фигурантов уголовного дела они обвиняются в мошенничестве, служебном подлоге и подделке документов. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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Уголовное дел было возбуждено в отношении заместителя председателя правительства Дагестана Билала Омарова в апреле 2017 года. На время следствия он был отстранен от должности заместителя председателя правительства Республики Дагестан. На все имущество обоих обвиняемых был наложен арест.

Напомним, на должность вице-премьера Дагестана Билял Омаров был назначен в ноябре 2015 года. Указ о его назначении подписал бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Обязанности зампредседателя правительства он исполнял менее двух лет.