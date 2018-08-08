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В Казахстане суд отложил рассмотрение дела о сгоревшем автобусе

Общество

Адвокаты трех подсудимых добиваются передачи дела на рассмотрение в суд Актюбинска

В Казахстане суд отложил рассмотрение дела о сгоревшем автобусе
Сгоревший автобус

Актюбинск, Казахстан, 8 августа 2018, 19:12 — REGNUM  Адвокаты подозреваемых в деле о сгоревшем в Казахстане автобусе подали жалобу на определение суда, согласно которому просьба о передаче дела в другой суд была оставлена без удовлетворения, сообщает 8 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Адвокаты трех подсудимых добиваются передачи дела на рассмотрение в суд Актюбинска. В настоящее время дело находится в Иргизском районном суде Актюбинской области.

Рассмотрение дела откладывается на неопределенный срок, так как дата рассмотрения жалобы адвокатов пока не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Иргизский районный суд Актюбинской области начал предварительные слушания по делу о сгоревшем автобусе, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане начались слушания по делу о сгоревшем автобусе

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