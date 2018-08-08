Глава МИД Италии напомнил, что итальянцы тоже были мигрантами

Рим, , 18:46 — REGNUM Итальянцы — «нация эмигрантов», и гражданам страны следует помнить время, когда их предки ехали в другие страны в поисках работы, как это делают сейчас мигранты из Северной Африки и Ближнего Востока, заявил в среду, 8 августа, глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланезе, передает Il Fatto Quotidiano.

Министр таким образом дистанцировался от своих коллег по правительству, которые проводят жесткую антимиграционную политику, препятствуя въезду в страну нелегальных мигрантов и ускоряя процессы по их выдворению.

Заявление министра его коллеги пока не комментируют — в этом составе правительства не принято вступать в публичную полемику между собой.

При этом представители других политических сил Италии уже успели выступить с критикой заявлений министра. В частности, глава фракции «Братья Италии» в нижней палате парламента Франческо Лоллобриджида заявил, что министр сравнивает несравнимое: итальянцы-мигранты были квалифицированными работниками и соблюдали законы тех стран, куда направлялись.