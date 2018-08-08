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В Узбекистане за день более 300 человек выгнали с экзаменов

Общество

По различным причинам на экзамен не явились 1317 человек

В Узбекистане за день более 300 человек выгнали с экзаменов
Цитата из х∕ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР
Экзамен

Ташкент, 8 августа 2018, 19:03 — REGNUM  В шестой день вступительные экзамены в вузы Узбекистана сдали 57 804 человека, сообщает 8 августа заместитель председателя правительства республики Азиз Абдухакимов на своей странице в Facebook.

По различным причинам на экзамен не явились 1317 человек, еще 163 были выгнаны с экзамена: 93 — не прошли через контрольно-пропускные пункты, попавшись со шпаргалкой, 70 — пытались использовать вспомогательные средства или занять чужое место.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа за первые два дня сдачи экзаменов от испытаний были отстранены 711 абитуриентов. Один из абитуриентов пытался сдать экзамен по поддельному паспорту. Против него возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане за два дня от вступительных экзаменов отстранены 711 человек

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