Россия установила рекорд в полуфинале «Танкового биатлона»: фоторепортаж

Москва, , 21:53 — REGNUM Российская сборная установила два рекорда во второй полуфинальной гонке соревнования «Танковый биатлон». Танкисты показали лучшее время прохождения трассы, завершив этап с результатом в 1 час 26 минут 53 секунды, а также отличились в стрельбе, поразив 23 мишени из 24, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вторыми на финиш пришли танкисты Монголии с предварительным результатом 2 часа 02 минут 38 секунд и шестью пораженными мишенями. Третье место у команды Венесуэлы — 2 часа 20 минут 38 секунд и 12 поражённых мишеней. Последними финишировали танкисты Армении с результатом 2 часа 29 минут 47 секунд и 9 мишенями.

Напомним, в первом полуфинале лидером стала команда из Китая, опередившая такие страны, как Азербайджан, Иран и Киргизия. Победители показали время 1 час 46 минут 13 секунд и поразили 18 из 24 мишеней.

Третью (последнюю) полуфинальную эстафету проведут на полигоне Алабино 9 августа. По результатам заездов будут определены четыре команды конкурса «Танковый биатлон», они сразятся в финальной эстафете 11 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, на подмосковном полигоне Алабино казахстанские танкисты вышли в полуфинал международного конкурса «Танковый биатлон».

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