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Россия установила рекорд в полуфинале «Танкового биатлона»: фоторепортаж

Общество

Окончательные результаты второй полуфинальной гонки будут утверждены после проверки правильности выполнения экипажами всех упражнений

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Россия установила рекорд в полуфинале «Танкового биатлона»: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Команда России во время прохождения трассы

Москва, 8 августа 2018, 21:53 — REGNUM  Российская сборная установила два рекорда во второй полуфинальной гонке соревнования «Танковый биатлон». Танкисты показали лучшее время прохождения трассы, завершив этап с результатом в 1 час 26 минут 53 секунды, а также отличились в стрельбе, поразив 23 мишени из 24, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Монголия во время прохождения второй полуфинальной гонки соревнования «Танковый биатлон»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Монголия во время прохождения второй полуфинальной гонки соревнования «Танковый биатлон»
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Передача эстафеты команды Армении
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Передача эстафеты команды Армении
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Венесуэла во время прохождения второй полуфинальной гонки соревнования «Танковый биатлон»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Венесуэла во время прохождения второй полуфинальной гонки соревнования «Танковый биатлон»

Вторыми на финиш пришли танкисты Монголии с предварительным результатом 2 часа 02 минут 38 секунд и шестью пораженными мишенями. Третье место у команды Венесуэлы — 2 часа 20 минут 38 секунд и 12 поражённых мишеней. Последними финишировали танкисты Армении с результатом 2 часа 29 минут 47 секунд и 9 мишенями.

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Победа российской команды во второй полуфинальной гонке соревнования «Танковый биатлон»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Победа российской команды во второй полуфинальной гонке соревнования «Танковый биатлон»
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Российские болельщики
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Российские болельщики

Напомним, в первом полуфинале лидером стала команда из Китая, опередившая такие страны, как Азербайджан, Иран и Киргизия. Победители показали время 1 час 46 минут 13 секунд и поразили 18 из 24 мишеней.

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Венесуэла во время прохождения второй полуфинальной гонки соревнования «Танковый биатлон»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Венесуэла во время прохождения второй полуфинальной гонки соревнования «Танковый биатлон»
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«Танковый биатлон» на полигоне Алабино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Танковый биатлон» на полигоне Алабино

Третью (последнюю) полуфинальную эстафету проведут на полигоне Алабино 9 августа. По результатам заездов будут определены четыре команды конкурса «Танковый биатлон», они сразятся в финальной эстафете 11 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, на подмосковном полигоне Алабино казахстанские танкисты вышли в полуфинал международного конкурса «Танковый биатлон».

Читайте подробнее: Казахстан вышел в полуфинал «Танкового биатлона» в Подмосковье

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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