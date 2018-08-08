Новый глава свердловского управления ГИБДД поставил подчинённым задачи

Екатеринбург, , 17:56 — REGNUM Новый глава управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков поставил своим подчинённым задачи. Встречу с ними он провёл сегодня, 8 августа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Среди задач, поставленных правительством России руководством МВД — снижение уровня смертности на дорогах, а также обеспечение безопасности участников дорожного движения. Ещё одной важной задачей является улучшение имиджа службы среди населения.

Напомним, Кисляков 1 августа был назначен главой областного управления ГИБДД. А 8 августа он прибыл из Москвы на Урал.

Ранее почти 13 лет этот пост занимал Юрий Дёмин.

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