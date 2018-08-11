Россия и пенсионная реформа: референдум на бумаге или референдум на улицах?

Илья Иванов, , 00:13 — REGNUM

8 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России одобрила три формулировки вопроса о пенсионной реформе, которые инициативные группы намерены вынести на всероссийский референдум. На заседании председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия получила 30 уведомлений из 19 регионов страны о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума, однако сделать это удалось далеко не всем.

Получившие одобрение формулировки оказались довольно близкими по смыслу. КПРФ сформулировала вопрос следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?» Команда по проведению референдума в Москве, которую возглавил кандидат в мэры от партии «Справедливая России» Илья Свиридов, дала аналогичную формулировку, но вместо «повышаться не должен» у неё фигурирует «не менялся». Аналогичный вопрос предложила и инициативная группа из Подмосковья.

Теперь им предстоит соревнование — будет взята на вооружение версия того, кто первым проведёт собрания подгрупп в необходимом количестве регионов, соберёт подписи (2 млн за 45 дней), пройдет регистрацию и получит право провести голосование.

Реакция на референдум

Характерно то, как менялось последние недели отношение к референдуму в публичном пространстве. Совсем недавно многие наблюдатели и эксперты относились к идее с предельным скептицизмом, в том числе ссылаясь на то, что в том виде, в каком его представляла КПРФ, референдум провести не удастся.

Опасения, конечно, высказывались не без оснований: в законодательстве существует множество препятствий для проведения прямого народного волеизъявления в виде различных требований к формулировке вопроса и сроков проведения референдума, порядка создания и действия инициативных групп по сбору подписей и множества других моментов. Тем не менее после решения ЦИК высказываться о перспективе референдума стали уже осторожнее.

Отношение к решению ЦИК у людей оказалось неоднозначным. Большинство людей, похоже, событие застало практически врасплох. Многие выразили скепсис: власти пытаются сыграть в поддавки, но в конечном итоге референдум так и не проведут. Либо проведут, но с совершенно неадекватной формулировкой, а заодно и подтасуют голоса.

«Я не верю в честность референдума. Все результаты будут подтасованы. А все телеканалы страны предали народ…﻿»

«КПРФ референдум задумала. Голоса на референдуме опять будет ЦИК считать, так же как и на выборах. Зачем давать возможность сфальсифицировать мнение народа?"﻿

«Дай бы бог, фальсификации не может быть, 100% против».

«В нашей стране всё может быть. Не верю, нас уже столько раз обманывали, а теперь замахнулись на святая святых — пенсию!﻿»

«Мне кажется, КПРФ это делает только ради пиара, к сожалению. Они под «Единой Россией» и кормятся с той же кормушки из наших карманов"﻿.

«ЦИК разрешил сразу три инициативных группы с похожими вопросами. При этом по закону о референдуме в каждом регионе может быть только одна подгруппа с похожим вопросом, а нужно создать в половине регионов. Так что три группы с похожими вопросами с большой вероятностью половину регионов не смогут обеспечить, чисто из-за формальных крючков. То есть ситуацию снова подвесили — могут технически не допустить референдума, а могут — одну из спойлерских групп «самораспустить» и открыть дорогу».

На стадии организации референдума и правда легко «надорваться», тем более что 2 млн голосов за 45 дней — это разве что уровень мобилизационных возможностей КПРФ и «Единой России». На фоне призывов Эллы Памфиловой о том, что инициативным группам следует объединиться, наблюдатели уже обсуждают, что в итоге организация референдума застопорится из-за склок и неорганизованности в рядах самих же инициаторов.

Есть и те, кто всё-таки засомневался в возможности сфальсифицировать зафиксированные социологическими опросами 80−90% голосов против повышения пенсионного возраста, а заодно и не отрицают принципиальную возможность проведения всенародного голосования. Но даже такие люди всё равно относятся к референдуму с подозрением: проведут его или не проведут, но власти что-то да придумают. Например, под предлогом «объективной экономической ситуации» отменят вообще индексацию и всё равно, хоть и по-другому, добьются своего.

И всё же, несмотря на скепсис, в целом перспектива проведения первого референдума с 1991 года укрепила людей во мнении, что власть никак не ожидала столь большую протестную волну в самый разгар лета, рассчитывала «замять вопрос» в первые недели после оглашения инициативы на фоне чемпионата мира по футболу. И в итоге оказалась вынуждена отступать.

Предложило ли правительство законопроект в особенно жёсткой формулировке «в запас» или нет, но «пенсионный манёвр», как полагают уже многие наблюдатели, неизбежно подлежит смягчению. Сопровождаясь существенными сдвигами на самом политическом поле и даже, может быть, «переформатированием «Единой России»:

«Всероссийская политическая партия «Единая Россия», с результатами референдума получит сертификат абсолютного несоответствия чаяниям народа. Таким образом, это будет день потери легитимности данной политической силы, которая сегодня имеет конституционное большинство в парламенте».

«Референдум по пенсиям движется вперёд, ЦИК одобрил вопросы. Если всё-таки дойдет до народного волеизъявления, власти впервые могут проиграть. Поскольку допускать такое нельзя, то в ближайшее время мы увидим или смягчение риторики, или поиск виноватых».

На фоне падения рейтингов власти «зелёный свет» референдуму многие стали воспринимать не только как признак скорого ухода в прошлое «Единой России», но и возможной отставки самого премьер-министра Дмитрия Медведева. Поводом для спекуляций на эту тему стали заявления главы правительства к десятилетию конфликта в Южной Осетии — дескать, сам премьер начал осознавать, к чему всё идёт, и теперь «делает жалкие попытки изобразить себя патриотом и чуть ли не спасителем Отечества».

Наконец, отдельным сюжетом в соцсетях прошло обсуждение и выдвинутых формулировок к референдуму по существу. В частности, у некоторых граждан вызвал отдельное недоумение вопрос справедливороссов: ведь пенсионный возраст, хотя бы в теории, может и понижаться, но инициативная группа Свиридова по какой-то причине настаивает в своей формулировке на его неизменности.

Протесты

Несмотря на то, что первая крупная волна протестов достигла кульминации 28 июля и теперь сменяется «летним затишьем», выступления происходят до сих пор. Активную деятельность продолжают отделения КПРФ. В начале августа в Оренбургской области состоялась целая череда протестов — митинги против повышения пенсионного возраста, роста цен и налогов прошли в 20 городах и районах.

На акции протеста в Медногорске, Абдулино, Бугуруслане, Новотроицке, Саракташе, Первомайском, Домбаровке, Курманаевке собирались по 300−600 участников. В двух райцентрах были организованы пикеты. По словам активистов КПРФ, по итогам последних выступлений можно констатировать, что активность оренбуржцев только растёт.

Митинг против пенсионной реформы 10 августа состоялся в Нижнекамске. На следующий день состоится очередная акция в Волгограде. После митинга КПРФ в этот раз на площадь перед театром «Царицынская опера» выйдут представители «Коммунистов России» — на их митинге ожидается не менее двухсот человек.

Кое-где власти по-прежнему создают беспочвенные, по мнению организаторов, препятствия для проведения акций протеста. Так, 11 августа планировалась демонстрация в Иванове, однако там заявка была в очередной раз отклонена. Главная причина — проведение в назначенную субботу праздника «Открытое небо». Протестное мероприятие рекомендовали перенести, однако отказ последовал и на предложение 12 августа «по причине опасности терактов». Вместо демонстраций инициаторам предложили провести митинг на «Красной Талке», однако их это в корне не устроило.

Не обошлось и без эксцессов: 3 августа в Калуге взорвали дверь местного отделения Пенсионного фонда России. Полиция объявила о возбуждении дела за хулиганство, а калужские активисты, протестующие против повышения пенсионного возраста, взрыв осудили.

В целом же по итогам июльских выступлений можно говорить о том, что протест прочно обосновался во множестве городов России, а выступления принимают системный характер. При этом такая тенденция проявляется не только в крупных региональных центрах, но охватывает и соседние города. Так, в начале августа прошли уже упомянутые протесты в Оренбургской области, в июле акции были организованы во множестве городов Приморского края, ширится протестное движение в Свердловской области — 18 августа в Сысерти планируется провести второй после 28 июля митинг у памятника воину-освободителю, а 2 сентября состоится шествие в Екатеринбурге и акция протеста в Краснотурьинске.

Постепенно страна готовится к новой волне протестов, которые будут проходить осенью. Помимо разрозненных митингов в различных городах России, уже появились планы и об очередной всероссийской акции протеста по аналогии с 28 июля. Теперь, правда, у КПРФ перехватить повестку пытается блогер Алексей Навальный, который предложил дату 9 сентября — единый день голосования. Впрочем, заместитель председателя Центризбиркома (ЦИКа) Николай Булаев заявил, что это «вряд ли это вписывается в существующее законодательство». И надо сказать, что, несмотря на попытки «несистемной оппозиции» перехватить инициативу, пока что главную организующую роль в протестном движении всё-таки играют именно официальные структуры и их региональные отделения: КПРФ, а также крупные профсоюзные объединения ФНПР и КТР.

Следующий этап

На текущем этапе мнения о протестах против повышения пенсионного возраста разделились. С одной стороны, бытует мнение о том, что волна народного негодования оказалась неожиданной для власти: все заметили, что премьер-министр Дмитрий Медведев и большинство министров как бы отстранились от «пенсионного манёвра», и основное бремя публичных выступлений на эту тему взяли на себя министр финансов Антон Силуанов и министр труда и соцзащиты Максим Топилин. С другой стороны, многие также резонно обратили внимание на то, что ни один митинг так и не достиг по-настоящему крупного масштаба — например, на несколько десятков тысяч человек в Москве.

Однако реакция в информационном пространстве однозначно показала, что общество явно и однозначно не приняло предложенный проект «пенсионного манёвра». Петиция за отмену повышения пенсионного возраста набрала 2 млн подписей в рекордно быстрые сроки, а социологи фиксируют серьёзное снижение рейтингов власти. В интернете наблюдается консолидированная позиция в поддержку протестов против повышения пенсионного возраста повсюду: не только в Facebook, который традиционно рассматривается как средоточие оппозиционно настроенных граждан России, но и во «ВКонтакте» и даже «Одноклассниках». И возможно, что это гораздо более точный индикатор готовности людей выходить в защиту своих прав в ближайшие месяцы, нежели динамика текущих «летних» протестов.

Тем временем сеть будоражат провокационные новости, которые определённо не вяжутся с объявленным курсом на искоренение бедности и повышение социальной защиты населения и заверениями министров о счастливых перспективах «предпенсионеров» на будущем рынке труда.

Так, совсем недавно выяснилось, что крупнейшая корпорация УрФО, «Уралвагонзавод», готовит массовые сокращения — корпорация, чьи рабочие, как считается, являются символом ядерного электората Владимира Путина. По данным СМИ, предприятия корпорации получили письмо о необходимости реализовать «Программу снижения затрат холдинга» в два этапа: сначала уменьшить затраты уже в этом году, а вместе с тем и разработать соответствующую программу, рассчитанную на 2019—2025 годы.

В помощь руководителям заводов было разослано ещё одно письмо, где приложен шаблон таблицы с перечислением пунктов, на которых нужно будет экономить уже в этом году. Как нетрудно догадаться, в письме указан фонд оплаты труда и подпункт — «сокращение численности». Новость быстро стала одной из самых обсуждаемых:

«Ни много ни мало, а на свежий воздух отправят около 15 тысяч работников. То есть каждого второго числящегося в корпорации. Масштабы сокращения просто потрясают, и, на первый взгляд, даже не верится, что будет уволено около 50% сотрудников завода, который не только клепает вагоны, но и «самый современный» и «не имеющий аналогов в мире» танк Т-14 на платформе «Армата».

Не меньшее изумление в соцсетях вызвала и новость о продаже Тушинского машиностроительного завода, на котором некогда строили пилотируемые орбитальные корабли многоразового использования «Буран». И хотя о банкротстве предприятия было известно ещё в 2013 году, продать предприятие, как свидетельствует соответствующее объявление, появившееся на сайте Avito, решили именно сейчас.

«Тушинский машиностроительный завод — крупнейшее предприятие авиакосмической промышленности СССР, был основан в 1932 году и выпускал «Бураны». Но времена меняются, и Россия встаёт с колен, поэтому завод признан банкротом и сейчас продаётся на Avito за 10 млрд 350 млн рублей».

«Вы не ослышались! Теперь на онлайн-барахолке можно купить не только поношенные кеды или коврик для занятия спортом, но и обанкротившееся ОАО «Тушинский машиностроительный завод». Цена вопроса — 8,2 миллиарда. Оказывается, продавцу даже пришлось подвинуться в цене (сначала просили на 2 миллиарда больше)».

Фрустрация по поводу развернувшейся волны антисоциальных законов и сокращений на важнейших предприятиях России усугубляется непрерывным потоком новостей об уровне жизни чиновников, предпринимателей и просто представителей отечественной элиты. Так, совсем недавно по интернету пронеслась новость о том, что бывшие брянские чиновники получили по 40−110 тыс. рублей прибавки к пенсии. Притом право на высокие добавки имеют даже ранее осуждённые бюрократы!

Например, бывший глава администрации Брянска Сергей Смирнов, выйдя из колонии, как оказалось, будет получать дополнительно к основной пенсии около 70 тысяч рублей. Надо отдать должное, что прокуратура области в этой связи предложила поменять законодательство и лишить осужденных представителей власти таких льгот. Теперь решение на этот счёт ещё предстоит принять областной думе.

Сбить протестную волну политтехнологам на службе у государства оказалось непросто. Заявления с телевизоров об активных пенсионерах слишком уж сильно контрастируют с наглядной действительностью, а все заверения о скором экономическом росте и улучшении уровня жизни разбиваются об объективную экономическую же действительность и безрадостные новости про «оптимизацию» персонала на крупнейших предприятиях страны. На этом фоне 21 августа в Госдуме пройдут «большие» парламентские слушания, посвященные повышению пенсионного возраста — ради этого депутаты даже прервут свой отпуск. Поправки же в законопроект ко второму чтению будут приниматься до 24 сентября. Поможет ли парламентская дискуссия примирить общество с «пенсионным манёвром» или подольёт ещё масла в огонь народного негодования, покажет время. Пока что у защитников повышения пенсионного возраста получалось только второе.