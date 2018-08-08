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У супруги президента Сирии Асмы Асад диагностирован рак

Общество

Первая леди Сирии госпитализирована в Дамаске

Дамаск, 8 августа 2018, 17:47 — REGNUM  У супруги президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада — Асмы Асад — диагностирован рак молочный железы. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба президентской канцелярии.

Сообщается, что Асма Асад была госпитализирована в Дамаске после того, как у неё диагностировали онкологическое заболевание — злокачественная опухоль молочной железы.

Уточняется, что опухоль обнаружили на ранней стадии.

Канцелярия президента Сирии желает первой леди страны скорейшего выздоровления. также канцелярия опубликовала фотографию, на которой Башар Асад навещает свою жену в больнице.

Напомним, что Асма и Башар поженились в 2000 году. У них трое детей — двое сыновей и дочь.

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