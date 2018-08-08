Часы ада на границе ЕС: огромные очереди на границе Молдавии с Румынией

Кишинёв, , 17:34 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Павел Филип направил своей румынской коллеге Виорике Дэнчилэ письмо, в котором говорится о проблемах на пунктах пересечения границы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на границе выстроились огромные очереди, люди вынуждены выстаивать там в среднем до шести часов.

«В последнее время все чаще поступают сигналы о чрезмерной перегруженности пунктов пересечения границы. Несмотря на некоторые предпринятые меры, пограничный досмотр занимает очень много времени. Положение усугубляется в летнее время, когда на пунктах пересечения границы создаются огромные очереди из автомобилей, в которых есть и дети, и пожилые люди», — отметил молдавский премьер.

Он попросил правительство Румынии «вмешаться с целью урегулирования ситуации с движением транспорта через КПП». Филип сообщил, что недавно сам побывал с внезапной проверкой на таможне в Леушенах, где выявил ряд нарушений, в результате чего начальники Таможенной службы и Пограничной полиции этого КПП лишились должностей.

В Таможенной службе Молдавии в свою очередь сообщили, что вместе с румынскими коллегами предпримут ряд мер по упорядочению трансграничного движения до конца августа.

Глава румынской таможни Богдан Лари Михей со своей стороны сообщил о планах укомплектовать штат еще дополнительно 200 единицами на проблемных КПП.