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Республика Адыгея готовится отпраздновать столетие

Общество

В Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию

Республика Адыгея готовится отпраздновать столетие
Иллюстрация: Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Адыгея
Дом правительства РФ

Майкоп, 8 августа 2018, 17:28 — REGNUM  Столетие Республики Адыгея будет отмечаться в 2022 году. 8 августа в Москве в доме правительства РФ под председательством вице-премьера Виталия Мутко состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия Республики Адыгея. В работе заседания принял участие Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Черкесская (Адыгейская) автономная область в составе Кубано-Черноморской области была образована постановлением ВЦИК от 27 июля 1922 года. Именно это событие легло в основу формирования статуса Адыгеи как полноправного субъекта Российской Федерации.

В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ о праздновании данной исторической даты.

«Хочу подчеркнуть важность предстоящего юбилея и отметить, что инициатива главы Адыгеи о праздновании 100-летия автономии была поддержана ведущими учеными Российской академии наук. Несомненно, Республика Адыгея исторически представляет собой часть общероссийского социально-политического пространства. Эта область устойчивого взаимодействия многих этносов, культур и цивилизаций», — сказал Виталий Мутко, открывая заседание.

«Важнейшими задачами юбилейных торжеств являются развитие образовательного и культурного потенциала региона, совершенствование федеративных отношений всего многонационального народа Российской Федерации и патриотическое воспитание молодежи», — добавил вице-премьер.

Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул значимость векового пути становления и развития Адыгеи как полноправного субъекта Российской Федерации.

«Как вы все знаете, Республика Адыгея богата своей историей, неповторимыми культурными традициями, археологическими памятниками. Нам есть что показать и чем гордиться. Важно и то, что проведение юбилейных торжеств поможет привлечь к региону еще больше внимания, создать дополнительные возможности для реализации туристического и инвестиционного потенциала республики», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что предстоящее празднование юбилейной даты нашло поддержку в лице главы государства и федерального правительства. Руководство республики со своей стороны намерено приложить максимум усилий для выполнения в установленные сроки поручений президента России.

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