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В Туркестанской области Казахстана появятся новые железнодорожные маршруты

Общество

В Туркестанской области изменятся также 91 из 115 автобусных маршрутов

В Туркестанской области Казахстана появятся новые железнодорожные маршруты
Kari
Железная дорога

Туркестан, Казахстан, 8 августа 2018, 17:15 — REGNUM  В Туркестанской области Казахстана запустят новый железнодорожный маршрут по направлениям Туркестан — Сарыагаш и Туркестан — Бадам, сообщает 8 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на акимат (администрацию) области.

Руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлан Байгут отметил, что в связи с присвоением Чимкенту статуса города республиканского значения в Туркестанской области изменятся 91 из 115 автобусных маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года грузооборот по сети железных дорог Казахстана составил 106,5 млрд тонно-километров, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода грузоперевозки по сети железных дорог Казахстана выросли на 9%

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Железнодорожные перевозки
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