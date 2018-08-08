В Туркестанской области Казахстана появятся новые железнодорожные маршруты

Туркестан, Казахстан, , 17:15 — REGNUM В Туркестанской области Казахстана запустят новый железнодорожный маршрут по направлениям Туркестан — Сарыагаш и Туркестан — Бадам, сообщает 8 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на акимат (администрацию) области.

Руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлан Байгут отметил, что в связи с присвоением Чимкенту статуса города республиканского значения в Туркестанской области изменятся 91 из 115 автобусных маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года грузооборот по сети железных дорог Казахстана составил 106,5 млрд тонно-километров, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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