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Рост цен на бензин правительство не сдержит: результаты опроса

Общество

В опросе ИА REGNUM приняли участие 65 341 человек

Рост цен на бензин правительство не сдержит: результаты опроса
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Распределение ответов на вопрос №7:«Как известно, цена на нефть на мировом рынке иногда не только растет, как сейчас, но и падает. Верите ли Вы, что цена на топливо в России будет падать?», %.

Москва, 9 августа 2018, 08:23 — REGNUM  Российский народ знает, что с ростом цен на бензин правительство не справится: таков главный вывод опроса, который провело ИА REGNUM и в котором приняли участие 65 341 человек. Что еще показал опрос и каково отношение жителей России к проблеме, пишет социолог ИА REGNUM Елисей Поллстер.

Более половины опрошенных отметили, что рост цен на бензин уже сказывается на них, вынуждая покупать меньше топлива. Ситуация разнится в зависимости от региона, так, среди жителей Москвы только 44% опрошенных заявили, что повышение цен сказалось на их привычках пользоваться техникой, но в Северо-Кавказском федеральном округе таких граждан уже 66%.

Главной причиной роста цен 63% опрошенных полагают алчность производителей и продавцов топлива, а треть — 34% — считает главной причиной непрофессионализм правительства. Примечательно, что 77% — то есть подавляющее большинство — не верит в способность правительства сдержать рост цен, и практически все считают, что повышение стоимости бензина повлечет за собой и рост других цен.

Подробнее о результатах опроса читайте здесь: «Не можешь — слезай!»: правительство не справится с ростом цен на бензин

Также читайте другие статьи Елисея Поллстера, посвященные результатам социологических опросов ИА REGNUM.

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