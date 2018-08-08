В Петербурге 18 часов чинили сервис оплаты парковок в центре

Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM В Петербурге почти сутки не работал сервис оплаты парковок по SMS. Система сломалась еще накануне, около 18:55. В Городском центре управления парковками ситуацию объяснили «техническими причинами».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, к 12:20 8 августа сервис удалось запустить вновь. Теперь петербуржцы могут пополнить парковочный счет, отправив сообщение на номер 2722.

Центр управления парковками принес извинения за доставленные неудобства. Как отметили в ведомстве, нормативные сроки для починки были достаточно широки, так как это лишь одна из четырех систем оплаты. Автомобилисты также могут использовать паркоматы, мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и личный кабинет на сайте www.parking.spb.ru.

Заметим, что за прошлый год пилотная зона платной парковки в историческом центре Петербурга сумела заработать лишь 96 млн рублей. В Москве же показатели намного выше — за прошлый год там бизнес принес 5,3 млрд рублей.

Большинство автовладельцев за парковку в пилотной зоне не платит вообще, за последние два года городская казна не досчиталась более 1,3 млрд рублей. Вице-губернатор Игорь Албин даже грозил совсем ликвидировать Городской центр управления парковками, если он не начнет взимать штрафы с горожан.