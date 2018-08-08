Костромской университет обучить русскому языку китайскую делегацию

Кострома, , 16:27 — REGNUM 15 китайских преподавателей и студентов приедут в Костромскую область для участия в Летней школе русского языка и культуры, сообщает пресс-служба губернатора области. Визит делегации намечен на август текущего года.

Студентов и преподавателей из Китая будут обучать русскому языку, познакомят с российской культурой, достопримечательностями и историческими памятниками Костромы и Костромской области.

Как отмечает пресс-служба, «Костромской государственный университет осуществляет сотрудничество в сфере образования с Лоянским институтом науки и технологии, Наньянским политехническим институтом, Пекинской научно-образовательной компанией «Хуанши», Хэнаньским образовательно-консультационным центром «Дунсифан». Каждый год в университете проходят обучение около 60 китайских студентов, а костромские студенты ездят на стажировки в Китай».

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область и Китай сотрудничают не только в сфере образования. Так, в среднем за год Костромская область и Китай торгуют на 37 млн долларов. Область экспортирует в КНР продукцию лесопромышленного комплекса, фанеру, запчасти к двигателям, а также ювелирные изделия. Перечень китайского импорта шире — машины, оборудование, одежда, обувь и продукция химической промышленности.