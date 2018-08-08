Акция «Красная гвоздика» собрала рекордную сумму пожертвований

Москва, , 16:35 — REGNUM Благотворительный фонд «Память поколений» подвёл итоги акции «Красная гвоздика», которая проходила с 22 апреля по 22 июня под девизом «Я помню. Я помогаю». В этом году она получила самый масштабный охват за всю историю.

Каждый житель страны, который хочет выразить свою признательность защитникам Отечества не только словом, но и делом, мог купить значок «Красная гвоздика» за символическую цену в 50 рублей. В ходе акции продали более 200 тыс. значков с изображением цветка и собрали рекордное количество благотворительных пожертвований — свыше 2,2 млн. рублей.

Фонд увеличит эту сумму и направит её на оказание помощи ветеранам боевых действий, а именно на покупку необходимых лекарств, медицинского оборудования, оплату хирургических операций и протезирование. Деньги также пойдут на оказание реабилитационной поддержки ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, контртеррористических операций на Северном Кавказе, боевых действий в Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республики.

Впервые в этом году проводить акцию помогали добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Более тысячи волонтёров из 65 регионов России распространяли значки в парках, скверах и на центральных улицах своих городов. Ключевыми мероприятиями в рамках акции стали «Бессмертный полк» 9 мая и «Вахта Памяти» 22 июня.

Благотворительный фонд «Память поколений» существует уже три года. За это время более 7 тыс. ветеранов, проживающих в различных городах России, получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Фонд осуществляет адресную помощь не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и ветеранам боевых действий в Афганистане и Сирии, а также контртеррористической операции на Северном Кавказе.

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