В Липецкой области начнут создавать медицину будущего

Липецк, , 16:13 — REGNUM В городе Ельце (Липецкая область) 7 августа состоялось расширенное заседание Координационного совета региона по здоровому образу жизни. Как сообщила пресс-служба областной администрации, на нескольких площадках прошли тематические круглые столы, где участники выработали предложения по дальнейшей реализации стратегии народосбережения.

Предложения касались развития спортивной инфраструктуры, усиления медиакампании по привлечению к здоровому образу жизни, работы с молодежью, повышения значимости регулярных медицинских обследований, изменения подхода к диспансеризации со стороны работодателей, а также тем материнства, детства и семьи. Большое внимание было уделено реализации проекта «Здоровый регион». Глава региона Олег Королев пообещал, что все предложения будут тщательно проанализированы и запущены в работу.

С основным докладом выступила заместитель главы администрации Липецкой области Людмила Летникова. Она рассказала о достижениях современного здравоохранения, о положении дел в сфере здравоохранения, соцзащиты, труда и занятости в муниципалитетах и в регионе в целом.

По словам Летниковой, в регионе снижается уровень младенческой смертности, постепенно увеличивается продолжительность жизни населения, растет уровень приверженности жителей к здоровому образу жизни. В то же время сохраняется проблема кадрового обеспечения муниципальных больниц, для решения которой необходимо усилить областные программы поддержки медперсонала.

Олег Королев отметил, что в сфере здравоохранения и народосбережения сделано уже много, но для успешного развития впредь этого недостаточно. Он обратил внимание, что впереди, благодаря стремительному развитию общества, мгновенным коммуникациям и развитию цифровых технологий, совершенно новая эпоха.

«Тема здорового образа жизни и сбережения нации должна стать главной в работе каждого из нас. В том числе и в оценке кадров. Весь мир вкладывается в человека. Медицина будущего должна быть направлена на выявление предрасположенности к тем или иным заболеваниям с помощью генетических исследований. Кроме того, медицина должна быть персонализирована, а лечение должно быть превентивным. Все силы необходимо вложить в профилактику. Поэтому свою стратегию народосбережения в области мы должны строить с совершенно новыми подходами и с учетом не просто современных реалий, а реалий будущего», — подчеркнул глава региона.