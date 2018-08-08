Австрийская прокуратура привлекла к ответственности игравших в нацизм детей

Айзенштадт, Австрия, , 16:10 — REGNUM Прокуратура австрийского города Айзенштадт возбудила дело в отношении пяти школьников, увлекшихся нацизмом в ходе школьного курса по профилактике экстремистских настроений, пишет газета Le Figaro 8 августа.

В марте этого года в Цундорфе школьный учитель показал подросткам основанный на реальных событиях американский фильм 1981 года «Волна», предупреждающий об опасности идей нацизма. В фильме преподаватель проводит эксперимент в классе по установлению тоталитарных порядков, который заканчивается плачевно.

Школьники вдохновились кинокартиной и претворили сюжет в жизнь: начали изображать из себя на переменах эсэсовцев, играть в газовые камеры, а их 15-летий лидер требовал обращения к себе «хайль». Прокуратура привлекла к ответственности только пятерых, поскольку остальным не исполнилось и 14 лет. Зачинщик заявил в свою защиту, что никто из ребят не воспринял эти ритуалы всерьез, и признал, что совершил ошибку.

Фильм «Эксперимент 2: Волна» был переснят в Германии в 2008 году. Эти фильмы и одноименная книга часто используют на уроках в воспитательных целях во многих странах.