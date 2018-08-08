Доковый мост Кронштадта впервые закроется на ремонт до 2019 года

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Мост через канал дока Петра Великого в Кронштадте закрывается на полный капитальный ремонт 15 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

Починка моста займет около девяти месяцев. Ожидается, что работы завершат в мае 2019 года. Во время ремонта полностью закрывается движение транспорта по Макаровской улице. Машруты общественного транспорта будут изменены. Районная администрация попросила командование Западного военного округа установить через канал Петровского дока временный понтонный мост, чтобы по Макаровской улице могли передвигаться хотя бы пешеходы.

Металлический мост является памятником культурного наследия федерального значения. Его предстоит полностью разобрать, а затем специалисты должны будут очистить от коррозии и покрыть антикоррозийным раствором все металлические элементы, отреставрировать разрушенные гранитные камни облицовки, заменить на примыкающих к пролетному строению участках тротуара разрушенные гранитные плиты, а также укрепить устои моста.

«Мы запланировали не только ремонт износившихся конструкций моста, но и возвращение ему исторического облика, в частности, восстановление уникального поворотного механизма, который ранее позволял заводить в Петровский док корабли», — заметил глава Кронштадтского района Олег Довганюк.