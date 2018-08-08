В Курганской области создан единый номер для обращения в энергокомпанию

Курган, , 15:51 — REGNUM Сибирско-Уральская энергетическая компания (СУЭНКО), обеспечивающая энергоснабжение потребителей на всей территории Курганской области создала единый федеральный номер для обращений в случае аварий, сообщает 8 августа пресс-служба предприятия.

При обращении на «горячую линию» абонент сможет выбрать цель звонка при помощи голосового меню. В настоящее время предусмотрена возможность обращения в оперативно-диспетчерскую группу, либо в центр по обслуживанию клиентов.

В случае аварийного отключения, диспетчер примет сообщение и направит бригаду для устранения неполадки. В свою очередь специалист клиентского отдела проконсультирует потребителей по вопросам, связанным обслуживанием в энергокомпании.

Телефон СУЭНКО в Зауралье — 8 800 700 40 50