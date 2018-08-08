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В Курганской области создан единый номер для обращения в энергокомпанию

Общество

Обращаться на «горячую линию» можно в случае аварий или необходимости проконсультироваться о подключении к сетям

Курган, 8 августа 2018, 15:51 — REGNUM  Сибирско-Уральская энергетическая компания (СУЭНКО), обеспечивающая энергоснабжение потребителей на всей территории Курганской области создала единый федеральный номер для обращений в случае аварий, сообщает 8 августа пресс-служба предприятия.

При обращении на «горячую линию» абонент сможет выбрать цель звонка при помощи голосового меню. В настоящее время предусмотрена возможность обращения в оперативно-диспетчерскую группу, либо в центр по обслуживанию клиентов.

В случае аварийного отключения, диспетчер примет сообщение и направит бригаду для устранения неполадки. В свою очередь специалист клиентского отдела проконсультирует потребителей по вопросам, связанным обслуживанием в энергокомпании.

Телефон СУЭНКО в Зауралье — 8 800 700 40 50

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