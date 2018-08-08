В аэропортах США будут сканировать тысячи лиц. Но не отвечая за хранение

Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Система распознавания лиц пассажиров, которую планируется внедрить в американских аэропортах, вызывает опасения у специалистов в области информационных технологий: как еще могут быть использованы эти данные? Об этом говорится в статье The New York Times.

По данным издания, система позволит отказаться от бумажных билетов или информации с приложений — пассажиру, вылетающему из США международным рейсом, достаточно будет подойти к стойке регистрации и сфотографироваться.

«Посадочным талоном» становится лицо пассажира. С одной стороны, это удобно, говорит исследователь искусственного интеллекта, изучающий технологию распознавания лиц в Массачусетском технологическом университете Джонатан Франкл.

Однако, с другой стороны, говорит он, компании, которые участвуют в программе, не гарантируют защищенности информации. Не вызывает доверия у тысяч путешественников и то, что программу осуществляет Департамент национальной безопасности США.

Получается, что данные попадут к десяткам компаний — авиакомпаниям, круизным компаниям и так далее. Как они будут хранить и использовать данные о пассажирах — неизвестно. В частности, специалистов интересует, не приведет ли фотографирование людей к мошенничествам и злоупотреблениям.

Например, не будут ли отслеживать местонахождение пассажиров. Кроме того, данные, собранные авиакомпаниями, используются для проверки личности пассажиров, покидающих страну, что является попыткой департамента лучше отслеживать иностранцев, которые нарушают сроки действия выданных им виз.

Управление таможенной и пограничной службы США заявило, что сохранит фото лиц американских граждан в течение не более чем 14 дней. Но никаких гарантий безопасного хранения авиакомпаниями служба, конечно, не дала.

Защитники конфиденциальности раскритиковали управление за то, что разрешили авиакомпаниям действовать в качестве нерегулируемых сборщиков данных. Старший адвокат Фонда электронных границ Дженнифер Линч заявила, что управление — это федеральное агентство, и ему отвечать за сбор и безопасность данных.

По мнению экспертов и юристов, биометрические данные, включая сканы лиц пассажиров и отпечатки пальцев, — это самая конфиденциальная информация, которую только может предоставить человек. Поскольку в отличие от документов их нельзя изменить.