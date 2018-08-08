Власти Тувы хотят запретить продажу алкоголя в условиях режима ЧС

Кызыл, , 15:45 — REGNUM Власти Тувы добиваются дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в республике. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 августа, в республиканском правительстве, соответствующий законопроект разработан региональным минздравом.

В том числе речь идёт о возможности полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции при введении режима ЧС природного и техногенного характера на территориях муниципальных образований республики. Исключением станет продажа спиртного при оказании услуг общественного питания.

«Внесение поправок обусловлено тем, что во время январских морозов было несколько несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с употреблением алкогольных напитков. Министерство здравоохранения Тувы полагает, что чрезвычайно низкая наружная температура воздуха в зимнее время является опасным природным явлением, представляющим угрозу для жизни и здоровья людей. По официальным статистическим данным, количество умерших от воздействия чрезвычайно низкой природной температуры в 2015 году составило 86 человек, в 2016 — 83», — прокомментировал министр здравоохранения Тувы Орлан Донгак.

Он также отметил, что есть смысл ограничивать розничную продажу алкоголя во время режима ЧС из-за лесных пожаров. Так как виновниками пожаров зачастую становятся «люди, выезжающие на отдых в лесные массивы».

Правительство Тувы законопроект утвердило. Теперь его направят на рассмотрение в республиканский парламент.

Антиалкогольный закон в Туве действует с ноября 2011 года. Розничная продажа спиртного в регионе осуществляется с 11:00 до 15:00 по местному времени. В выходные, а также в нерабочие праздничные дни продажа алкоголя в Туве запрещена. Кроме того, существуют ограничения и по местам продажи спиртного.

По данным Верховного Хурала (парламента) Тувы, в начале двухтысячных годов республика входила в пятёрку самый пьющих регионов страны, а столица республики — город Кызыл — считался лидером по преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного опьянения. От отравления алкоголем в регионе умирали ежегодно более 400 человек.

В парламенте напомнили, что принятые за это время меры позволили сократить долю потребление алкоголя до 4,72 литра на человека (в 2013 году — 9,7 литра на человек). В 2016 году в рейтинге трезвости субъектов РФ Тува заняла 35 место (изначально — 76 место).

За девять месяцев 2017 года в Туве количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 6,7%.

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