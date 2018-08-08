В Якутии лесные пожары пошли на убыль, режим ЧС отменён

Якутск, , 15:35 — REGNUM В Якутии, где с июля бушуют лесные пожары, отменён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Соответствующий указ пописал врио главы Якутии Айсен Николаев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, особый режим перестал действовать с 7 августа.

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«В связи с локализацией лесных пожаров, отменой режимов чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в Верхневилюйском, Вилюйском и Намском районах, снижением до I и II класса пожарной опасности на территории Якутии, вышел указ врио главы республики об отмене ЧС», — пояснили в чрезвычайном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС регионального характера по причине лесных пожаров в Якутии был объявлен 6 июля. 4 августа природный лесной пожар в Якутии вплотную подошёл к вахтовому посёлку Накын Нюрбинского района. Ситуацию осложнял сильный ветер, способствующий быстрому распространению огня.

По оперативным данным, по состоянию на 8 августа в Республике Саха продолжают действовать 25 природных пожаров.

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