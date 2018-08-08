Мешал «сидеть» в соцсетях: девушка ударила ножом своего парня

Брест, Белоруссия, , 16:29 — REGNUM В Бресте признали виновной 23-летнюю местную жительницу, которая ударила своего парня ножом за то, что тот мешал ей «сидеть» в телефоне. Суд назначил девушке три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщили в прокуратуре города.

Инцидент произошёл в мае. Молодой человек поздно вечером пришёл домой к девушке, чтобы обсудить воспитание их сына. Спустя 10 минут после начала разговора девушка начала читать новости в социальных сетях. Парень попросил её отложить телефон, однако девушка проигнорировала просьбу.

Она просидела в телефоне около часа, после чего молодой человек вновь попросил уделить ему время. На этот раз он был более настойчив и грозил ударить девушку по лицу, если она не отложит телефон. Обвиняемая вновь отказала своему гостю и спрятала телефон в руке за спиной, чтобы парень не смог отобрать устройство. Тогда потерпевший обхватил девушку за талию, чтобы выхватить гаджет. В этот момент девушка схватила свободной рукой кухонный нож и ударила парня в спину. Молодого человека госпитализировали.

В суде потерпевший заявил, что претензий к обвиняемой не имеет, и попросил не наказывать ее сурово. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Зависимость от гаджетов порой приводит и к более трагическим случаям. Так, в 2016 году в доме жительницы США Венди Р. произошёл пожар. Женщина и её дочь смогли выбраться из горящего помещения невредимыми. Однако Венди вспомнила, что забыла в доме свой мобильный телефон, и решила вернуться за ним. Второй раз пламя уже не выпустило женщину — она умерла от отравления угарным газом.

Жертвами еще одного случая стали трое детей. В 2015 году жительница США Патрисия А. со своими детьми отправилась к бассейну. Она и её муж знали, что дети не умеют плавать, но супруг убедил женщину, что их навыков хватит для плескания в бассейне. К сожалению, это оказалось не так. По рассказам свидетелей, Патрисия не следила за детьми, а вместо этого постоянно смотрела в телефон.

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