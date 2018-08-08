Адвокаты сестёр Хачатурян обратились к омбудсмену Москальковой

Москва, , 15:27 — REGNUM К уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обратилась защита арестованных за убийство отца сестёр Хачатурян с просьбой о содействии в смягчении меры пресечения девушкам. Об этом сообщает 8 августа RT.

«Сторона защиты, в том числе и я, обратились к Татьяне Николаевне с просьбой обратиться к следствию с официальным ходатайством о переводе девушек под домашний арест», — цитирует агентство слова адвоката Ангелины Хачатурян Тамерлана Жилова.

По словам юриста, защита надеется на скорую реакцию омбудсмена и помощь в смягчении подзащитным меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа представитель Следственного комитета России ИА REGNUM заявила, что уголовное дело сестёр Хачатурян, которые обвиняются в зверском убийстве собственного отца, передано в Главное следственное управление СКР.

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