Свалку в Челябинске требуют закрыть через суд

Челябинск, , 15:07 — REGNUM В Челябинске на городскую свалку до сих пор свозят отходы. Прокуратура города через суд требует её закрыть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Напомним, формально свалку закрыли в 1992 году. Но до сих пор отходы на неё свозят. С 1 июля, правда, в ограниченном количестве. А 1 сентября отходы на неё перестанут свозить. Затем будет начата рекультивация.

Прокуратура, со своей стороны, форсирует события. Ответчиком заявлено муниципальное предприятие «ГорЭкоЦентр». От него прокуратура требует прекратить размещать отходы на свалке. Иск прокуратуры рассмотрит Советский районный суд.