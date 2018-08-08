В Казахстане приостановлена ретрансляция 88 иностранных телеканалов

Астана, , 15:04 — REGNUM Министерство информации и коммуникации Казахстана отозвало у 88 иностранных телеканалов свидетельства о постановке на учет, а также прекратило их ретрансляцию, сообщили 8 августа в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что до 9 июля все иностранные телеканалы должны были зарегистрировать на территории Казахстана юридическое лицо или провести регистрацию своего филиала. Соответствующий закон был принят в 2017 году.

В настоящее время в Казахстане на учет поставлены 307 иностранных телерадиокомпаний, из которых 219 — открыли свои представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 декабря 2017 года в Казахстане была приостановлена ретрансляция телеканалов «Россия-24», «Россия-Культура», «НТВ-Мир» и «РТР-Планета». В министерстве информации и коммуникации Казахстана отметили, что решение связано с очередным увеличением стоимости прав ретрансляции данных телеканалов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане объяснили «проблему» с трансляцией российских каналов