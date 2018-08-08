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Байкеры Оренбурга прокатили детей с ограниченными возможностями

Общество

Мероприятие прошло в рамках акции «Мототерапия для всех»

Оренбург, 8 августа 2018, 15:02 — REGNUM  Необычную акцию для детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей в Оренбурге и в сельских районах области провели активисты некоммерческой организации «Эпоха Водолея». Они пригласили байкеров, чтобы те прокатили детей на мотоциклах, сообщает 8 августа пресс-служба компании «Газпромнефть-Оренбург», предоставившей грант на проведение акции.

Руководитель проекта «Мототерапия для всех» Александр Донсков сообщил, что впервые подобное мероприятие прошло в прошлом году. Тогда более 40 ребят с аутизмом покатались на мотоциклах.

«Жители области обратились к нам с просьбой провести подобную акцию и у них. Так и родилась идея создания «Мототерапии для всех», — сказал он.

Отмечается, что в 2018 году акция значительно расширила свои границы и объединила около 1000 человек нескольких населенных пунктах Оренбургской области. Организаторы рассчитывают развивать свой проект в будущем и охватить «мототерапией» еще больше семей региона.

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