Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Лещинского

Москва, , 14:53 — REGNUM Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с уходом из жизни известного тележурналиста Михаила Лещинского. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Михаил Лещинский был легендой отечественной военной журналистики, выдающимся военным корреспондентом, документалистом, талант которого почитают миллионы людей. Военные помнят его ведущим программы «Служу Советскому Союзу», автором репортажей из Афганистана, политических заметок о событиях в стране и мире.

Лещинский был «настоящим патриотом своей родины, целеустремленным, энергичным, отзывчивым и скромным человеком», говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, советский и российский тележурналист Михаил Лещинский скончался 8 августа в возрасте 73 лет. Телевидению он посвятил более 40 лет своей жизни.

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