Мигранты в Италии провели митинг с лозунгом «Мы не рабы»

Фоджа, Италия, , 14:43 — REGNUM Около ста мигрантов провели в Фодже митинг и шествие с лозунгом «Мы не рабы. Хватит смертей на работе», сообщает La Repubblica в среду, 8 августа.

Большинство участников акции надели красные кепки в знак памяти о мигрантах, погибших в результате недавних трагических ДТП.

В начале августа в этом регионе Италии произошла целая серия ДТП, унесшая жизни 16 мигрантов. Все они занимались сбором помидоров и ехали к месту работы или обратно. В результате самого трагического инцидента погибли сразу 12 человек: их перевозили в грузовике с открытой платформой.

Правительство страны пообещало увеличить число инспекторов по охране труда. Глава МВД Маттео Сальвини на встрече с представителями эмигрантского сообщества в Фодже пообещал им помощь и одновременно пообещал «опустошить гетто», в существовании которых (как и в прибытии мигрантов нелегальным путем, а также в нечеловеческих условиях их работы и жизни) он обвинил мафию.