Севастопольцев оскорбила трансляция концерта «Ленинграда» на местном канале

Севастополь, , 14:41 — REGNUM Севастопольские общественники намерены обратиться с жалобой в Роскомнадзор по поводу трансляции в прямом эфире местного государственного телеканала концерта группы «Ленинград». Об этом сообщила председатель общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

По её словам, гостелеканал «ИКС ТВ», учредителем которого является правительство Севастополя, 4 августа вёл трансляцию ежегодного музыкального фестиваля #ZBFest, проводимого агрофирмой «Золотая балка».

«В прямом эфире транслировалось выступление группы «Ленинград», которая известна применением обсценной лексики. Это вызвало негативную реакцию жителей города, которые с возмущением высказались об этом в социальных сетях. Уверена, что режиссёры и продюсеры знакомы с репертуаром, однако посчитали допустимым трансляцию на метровом диапазоне, который доступен практически в каждой севастопольской семье», — сообщила общественница, отметив, что считает это действие аморальным и противозаконным.

По её мнению, отстранённый от должности бывший глава департамента общественной коммуникации Олег Беркович по-прежнему имеет влияние на руководство телекомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента общественных коммуникаций Севастополя Олег Беркович сообщил 27 июля о том, что покидает свой пост ради работы помощником губернатора по вопросам информационной политики. По его словам, он будет заниматься информационной политикой, городскими пространствами и проектами в области культуры. Позже департамент возглавил бывший гендиректор «РБК» Глеб Шагун.

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