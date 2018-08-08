Среда, 8 Августа 2018 года
14:58:08 МСК

Неизвестные похитили игрока ФК «Вентспилс»?

Общество

«Мы убеждены, что столкнулись с фактом воровства»

Рига, 8 августа 2018, 14:19 — REGNUM  Неизвестные, возможно, похитили нападающего латвийского футбольного клуба «Вентспилс» нигерийца Аделеке Акинйеми. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы убеждены, что столкнулись с фактом воровства нашего футболиста с целью получения финансовой наживы от его продажи», — говорится в сообщении.

В ФК «Вентспилс» считают, что к возможному преступлению причастны люди, которые «последние 10 дней активно обращались и писали разного рода сообщения» в клуб.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: В Ингушетии похищен группой неизвестных местный житель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Похищения людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить