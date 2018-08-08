Неизвестные похитили игрока ФК «Вентспилс»?

Рига, , 14:19 — REGNUM Неизвестные, возможно, похитили нападающего латвийского футбольного клуба «Вентспилс» нигерийца Аделеке Акинйеми. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы убеждены, что столкнулись с фактом воровства нашего футболиста с целью получения финансовой наживы от его продажи», — говорится в сообщении.

В ФК «Вентспилс» считают, что к возможному преступлению причастны люди, которые «последние 10 дней активно обращались и писали разного рода сообщения» в клуб.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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